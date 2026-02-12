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El País Opinión La Clave

Derechos humanos y plata

12/02/2026, 02:45
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Si algo muestra las prioridades y formas de entender el país de un gobierno es la forma en que reparte la plata que nos saca a los ciudadanos. Que se haya concedido un aumento de casi un 20% al presupuesto de la Institución de Derechos Humanos es expresivo. Ni la educación, ni la salud, ni la investigación en ciencia y tecnología, recibieron alzas de ese tipo. Pero la plata está para una entidad que se dedica a hacer política con la tragedia que enlutó al país hace 50 años.

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