Derecha popular y Da Silva

En una muy interesante entrevista en El País del domingo, el senador Sebastián da Silva muestra que lo suyo va más allá del choque ramplón con el Frente Amplio. El dirigente de la lista 40 exhibe un análisis profundo de la realidad política del país. Afirma, entre otras cosas, que hace falta una derecha popular que conecte con amplias capas de compatriotas humildes. También que con la muerte de Mujica, a la nueva dirigencia del FA le costará mantener su electorado.