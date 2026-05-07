Denuncia falsa que no existe

La noticia de la condena a una mujer por hacer denuncias falsas de violencia y acoso contra una ex pareja tiene enorme importancia para el debate público. Sobre todo porque de parte de los sectores feministas radicales se suele asegurar que ese tipo de actitud no existe. Que son un mito, fogoneado para limitar la posibilidad de acción legal de muchas mujeres abusadas. No es así. El Derecho exige que la ley sea pareja para todos, y que la Justicia sea ciega. Así debe ser.