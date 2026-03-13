Danza y el derroche

La gestión de Álvaro Danza en ASSE sigue generando noticias sorprendentes. Luego de la polémica por su multiempleo, y por los aumentos desproporcionados a gerentes, ahora gastó más de 60 mil dólares en un cambio de logo y de la imagen del organismo. No sólo eso, sino que llegó a decir que eso fue en realidad un “ahorro”. ¿Un ahorro? ¿Para una entidad pública, que no tiene competencia? El ganador, al parecer, ha ganado varias licitaciones recientemente. Sugerente.