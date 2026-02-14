Daño grave al país

Estaba decidido hace más de tres meses. Pero el anuncio formal de ayer del gobierno de que no seguirá adelante con la construcción de las patrulleras en el astillero Cardama será muy costoso para el país. Primero, nos quedamos sin los barcos. Segundo, nos exponemos a un juicio millonario, con muchas chances de perder. Tercero, nos quedaremos con unos fierros inutilizables que nos costaron decenas de millones. Por último, la imagen de la seriedad del país queda dañada.