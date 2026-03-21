Cuba y los amorales

La situación en Cuba es desesperante. Sin embargo, vuelven a sonar voces de esa ultraizquierda irredenta, que insiste en que todo es un complot del imperialismo, y que hay un bloqueo que impide al “paraíso socialista” florecer como debería. Todo mentira. Cuba, como todos los experimentos socialistas, se hunde en la miseria por aplicar un modelo liberticida, inhumano, y que no respeta las reglas básicas de la economía. Quienes lo defienden, no tienen ética ni moral.