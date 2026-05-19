Crisis en la salud privada

Los serios problemas que atraviesa una de las principales mutualistas del país deberían generar un debate de fondo sobre el impacto de la reforma de la salud de tiempos de Tabaré Vázquez. Como con muchos temas, en Uruguay existe una especie de tabú que impide analizar las causas profundas de los problemas. Tras esa reforma, que estatizó buena parte de la gestión de las mutualistas, su situación financiera solo ha empeorado. ¿Nadie piensa que ahí está el problema?