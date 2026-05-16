Cosse y la luz amarilla
Durante toda la campaña, quedó bastante en evidencia el poco afecto mutuo entre el presidente Orsi y su compañera de fórmula, Carolina Cosse. Aprovechando la alarmante caída en la popularidad del gobierno, Cosse salió a los medios a decir que las encuestas son una “luz amarilla” y a ofrecer su desinteresado apoyo para mejorar en la materia. Seguramente proyectos de gasto faraónico como el suyo para el Palacio Legislativo, son lo que necesita Orsi en este momento.
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