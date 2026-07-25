Comercio y doble discurso

El presidente Orsi hizo declaraciones críticas sobre la decisión de EE.UU. de imponer un arancel a las exportaciones uruguayas, junto a las de otros países. Es muy bueno que un presidente del Frente Amplio se ponga del lado del libre comercio, pero hay algo que no cierra. Porque su gran amigo Lula da Silva es un campeón del proteccionismo, que deja a Trump como un amateur. Con la diferencia que el accionar de Lula nos afecta directo a nosotros en el Mercosur. ¿Entonces?