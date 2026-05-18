Ciudad Vieja en caída

El informe dominical de Qué Pasa, dejó en evidencia el estado deplorable en que se encuentra el barrio histórico de Montevideo. Aunque algunos pretenden tapar la realidad, esa zona patrimonial se encuentra en un estado de decadencia deplorable, y padeciendo un rápido éxodo del sector comercial que le da vida y dinamismo. Lejos de plantear una respuesta de fondo, las autoridades comunales miran para otro lado y no dan respuestas. Una verdadera tragedia urbana.