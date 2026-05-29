Ciudad en declive

Ha generado cierto ruido la detención de un “grafitero” que, lejos de una tarea artística, se dedicaba a vandalizar espacios en Montevideo. Pero el episodio es anecdótico y banal. La realidad es que los problemas de Montevideo parten de una concepción de sus propias autoridades, que no respetan la ciudad. Es un ejemplo clásico de aquello de la ventana rota. Cuando toda la ciudad está en situación de abandono, nadie se toma en serio su cuidado y mantenimiento.