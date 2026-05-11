Ciclismo y política falluta

11/05/2026, 03:59
La actuación del ciclista uruguayo Thomas Silva en el Giro de Italia, ha despertado admiración global. Y, por tanto, elogios políticos a granel en Uruguay. Pero hay una verdad que hay que señalar, y es que el ciclismo vive postergado en los planes oficiales. ¿Un ejemplo? El único velódromo que hay en el país, es usado todo el tiempo para cosas que nada tienen que ver. Hace poco se “prestó” para un acto por Cuba y se dañó su sensible diseño. Ahora todos se suben al carro.

