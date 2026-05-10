Ciclismo, plata y política

El ciclista uruguayo Thomas Silva ganó la segunda etapa del Giro de Italia, y se puso a la cabeza de la competencia, un logro sin precedentes para este deporte uruguayo. Como suele suceder, muchos políticos y funcionarios festejaron el hecho como un gol propio. La realidad es que el ciclismo, un deporte muy seguido sobre todo en el interior del país, es un eterno postergado a la hora de repartir el escaso presupuesto estatal. Ahora es fácil subirse al logro personal de Silva.