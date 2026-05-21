Castro y el ruido del cerco

La noticia de que la justicia de Estados Unidos imputó al dictador cubano Raúl Castro es apenas un elemento más que acerca el fin de la tiranía comunista en esa isla. Es que el desastre económico que padece ese país, ya habría costado el cargo a cualquier gobernante democrático. Pero los elementos autoritarios del régimen cubano, les permiten aferrase al poder, y seguir oprimiendo a su pueblo. Las señales son claras en que a ese proceso que tanto daño hizo, le queda poco.