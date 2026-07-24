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El País Opinión La Clave

Cardona contra Olivera

24/07/2026, 02:45
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La inversión de la empresa HIF para generar hidrógeno verde en Paysandú puede ser la mayor de la historia del país. Sin embargo, hay elementos políticos que están conspirando contra su concreción. El principal, la influencia de ciertos estamentos medios en UTE, que se preocupan más por la empresa que por el país en general. A estos parece haberse sumado la ministra Cardona, que según denuncia el intendente Olivera, viene trancando los planes de inversión.

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