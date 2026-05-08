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El País Opinión La Clave

Capital sin solución

08/05/2026, 02:45
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El país pasó meses discutiendo sobre una propuesta para cambiar el transporte y aliviar el tránsito en la zona metropolitana. La montaña, como siempre en Uruguay, parece que terminará pariendo un costoso ratón. Pero, mientras tanto, las autoridades de Montevideo podrían hacer algo por su parte. Un ejemplo, regular el funcionamiento de los proveedores, que en un caso único mundial, en esta ciudad trabajan a la hora pico, trancando todas las calles. ¿No lo ve el intendente?

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