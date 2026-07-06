Cambio climático y sanata

En los últimos días ha generado mucho comentario una salida de la directora de Cambio Climático, María Fernanda Souza, que cuestionan seriamente su aptitud para tal cargo. Se ha dicho que fue un error, un “furcio”, y es probable. Pero el problema es que este tema se ha prestado desde hace años, para que sanateros de distinta calaña, azuzando el miedo de la gente, justifiquen sus ansias de control social de base ideológica. Poco de ciencia, y mucho de politiquería barata.