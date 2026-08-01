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El País Opinión La Clave

Brasil, Paraguay y Lula

01/08/2026, 02:40
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Mucho se habla del sesgo en los medios de prensa, y en los últimos días hemos visto uno flagrante. Torrentes de cobertura a la injerencia del presidente argentino Javier Milei en la campaña de Brasil, y la “ofensa” a Lula da Silva. Poco y nada del agravio que el mismo Lula cometió días antes contra Paraguay, que tiene encendida a la sociedad guaraní. Ni que hablar de la injerencia permanente de Lula en las campañas de los países de la región. Doble discurso flagrante.

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