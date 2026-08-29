Brasil cambia de tono

Varios dirigentes del Frente Amplio han señalado que el gobierno se juega mucho en las próximas elecciones de Brasil. Y es verdad, todo el Uruguay se juega mucho, aunque probablemente en modo inverso a lo que desean los dirigentes del FA. Las últimas encuestas difundidas esta semana marcan una tendencia bastante clara de crecimiento de Flavio Bolsonaro, y caída de Lula da Silva. Cuya derrota sería una gran noticia para quienes creen que la región debe abrirse más al mundo.