Botón de pánico insólito
Uruguay tiene una cantidad de desafíos existenciales en lo económico. Déficit fiscal, gasto improductivo, falta de competencia, y mil cosas más. Por eso sorprendió que entre las cosas que llegan en la rendición de cuentas, el ministerio de Economía ha propuesto una medida revolucionaria: la obligación a las empresas de venta online de colocar un “botón de arrepentimiento” para el caso de que alguien quiera cancelar una compra. Realmente una idea que cambiará al país.
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