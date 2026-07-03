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El País Opinión La Clave

Botón de pánico insólito

03/07/2026, 03:15
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Uruguay tiene una cantidad de desafíos existenciales en lo económico. Déficit fiscal, gasto improductivo, falta de competencia, y mil cosas más. Por eso sorprendió que entre las cosas que llegan en la rendición de cuentas, el ministerio de Economía ha propuesto una medida revolucionaria: la obligación a las empresas de venta online de colocar un “botón de arrepentimiento” para el caso de que alguien quiera cancelar una compra. Realmente una idea que cambiará al país.

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