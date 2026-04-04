Beltrán y la libertad de pensar

El pasado jueves 2 se cumplieron 106 años de la muerte de Washington Beltrán, uno de los fundadores de El País. El hecho, en el marco de un duelo de honor con José Batlle y Ordóñez, se ha convertido en un hito histórico para el país. Y Beltrán es considerado un mártir de la libertad de expresión y pensamiento. Este próximo martes 7, el Partido Nacional organiza en su honor un conversatorio sobre el tema a las 19 en la casa del partido. Una excelente y muy oportuna idea.