Bañados y la contra

El País decidió profundizar este fin de semana en el tema que genera tanto debate en la interna del gobierno. Hablamos del proyecto de desarrollo inmobiliario en la zona de los bañados de Carrasco. El abordaje muestra, por ejemplo, que el proyecto en realidad no incluye a esos bañados, sino que es lindero. Y que esa zona supuestamente virgen y a proteger, es hoy una extensión del principal depósito de basura de la ciudad. Uno se pregunta, ¿se puede estar peor que ahora allí?