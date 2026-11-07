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El País Opinión La Clave

Atentos a crisis en Paraguay

07/11/2026, 03:25
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La crisis bancaria que se “llevó puesto” al presidente Santiago Peña no parece que vaya a quedar solo en eso. No sólo porque el juicio político en el Parlamento puede terminar implicando a muchas otras altas figuras de la política de ese país sino porque cuando estalla una crisis bancaria, es difícil saber dónde termina. Hay muchos empresarios e inversores de países de la región con intereses millonarios en Paraguay. Muchos contienen la respiración a ver cómo termina esto.

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