Atentos a crisis en Paraguay

La crisis bancaria que se “llevó puesto” al presidente Santiago Peña no parece que vaya a quedar solo en eso. No sólo porque el juicio político en el Parlamento puede terminar implicando a muchas otras altas figuras de la política de ese país sino porque cuando estalla una crisis bancaria, es difícil saber dónde termina. Hay muchos empresarios e inversores de países de la región con intereses millonarios en Paraguay. Muchos contienen la respiración a ver cómo termina esto.