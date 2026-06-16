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El País Opinión La Clave

Atentado que debe inquietar

16/06/2026, 02:45
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La explosión de un artefacto explosivo frente al edificio de la Caja Militar es un hecho gravísimo y que debe ser investigado a fondo. Algunos medios y comentaristas han banalizado el tema, por lo precario y chapucero de su orquestación. Es un error gravísimo. También fueron precarios y chapuceros hechos de nuestra historia, que después derivaron en cosas muy serias. Es inaceptable que en este país haya alguien que se crea con derecho a actuar de esta manera.

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