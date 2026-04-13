ASSE y la plata de todos

La gestión actual de ASSE ha dejado algo bien claro: su falta de respeto por el dinero del contribuyente. Lo primero que realizó al asumir, fue una reestructura, aumentando los salarios de gerentes y otros funcionarios de manera absurda. Luego vino todo el episodios con el presidente Danza, que tenía más trabajos que Rogelio Roldán. Ahora resulta que se gastan 10 mil dólares para un agasajo de fin de año con los empleados. ¿Creen que la plata crece en los árboles?