Amigos son los amigos

La justicia española acaba de imputar al expresidente Rodríguez Zapatero por delitos vinculados a corrupción y lavado de dinero. Se acusa al exmandatario de armar un esquema de lobby ilegal para el régimen chavista, además de operar para conseguir beneficios estatales a determinadas empresas. Zapatero fue no solo el mentor y guía del actual presidente Sánchez, es alguien con muchos vínculos políticos en América Latina. ¿Qué más se conocerá en los próximos días?