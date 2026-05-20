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El País Opinión La Clave

Amigos son los amigos

20/05/2026, 02:45
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La justicia española acaba de imputar al expresidente Rodríguez Zapatero por delitos vinculados a corrupción y lavado de dinero. Se acusa al exmandatario de armar un esquema de lobby ilegal para el régimen chavista, además de operar para conseguir beneficios estatales a determinadas empresas. Zapatero fue no solo el mentor y guía del actual presidente Sánchez, es alguien con muchos vínculos políticos en América Latina. ¿Qué más se conocerá en los próximos días?

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