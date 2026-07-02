Ajuste y doble discurso

En el proyecto de Rendición de Cuentas, hay algunos ajustes tan razonables como llamativos. Uno de ellos es en el Instituto de Colonización, al que se le quitan más de 10 millones de dólares en el año. Se trata de algo compartible, ya que no tiene sentido que un estado con urgencias tan lacerantes, se gaste la plata en cosas que sólo tienen una justificación ideológica. Ahora, ¿alguien se imagina lo que dirían los dirigentes del MPP si eso lo hiciera un gobierno de otro partido?