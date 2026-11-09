Una fórmula exitosa

La visita del papa a la región ha despertado un debate sobre la laicidad que parece nos transportara a más de un siglo atrás, es decir a la época en la que se afirmó nuestra laicidad abstencionista. Fue cuando los debates sobre estos asuntos eran tan acalorados que vistos hoy, en una sociedad tan secularizada, nos resultan más bien extraños.

A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se procesó la laicización de nuestra sociedad como también ocurrió en buena parte de Occidente. Para el Uruguay, el debate final y más importante se dio con la nueva Constitución finalmente aprobada en 1919. Debía cambiar, en efecto, el artículo quinto que venía de 1830 y que afirmaba que “La religión del Estado es la Católica Apostólica Romana”. En mayo de 1917 se acordó un gran pacto entre blancos y colorados que creó la comisión de los ocho. Ella fue integrada por cuatro nacionalistas, entre los cuales estaba Leonel Aguirre, fundador de este diario, y por cuatro batllistas, que tuvieron la tarea de negociar y de cerrar un proyecto en común.

Para el caso de la laicidad, el nuevo texto aprobado en la Constituyente fue: “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exento de toda clase de impuestos a los templos consagrados actualmente al culto de las diversas religiones”. Si se compara con el actual vigente, se verá que es muy parecido: de aquí proviene, pues, nuestra original concepción de laicidad abstencionista.

En el seno de la Constituyente, cupo al blanco Washington Beltrán, fundador de este diario, fijar criterios finos y relevantes a la vez. Por un lado, corrigió el texto que había llegado de la comisión de los ocho, ya que allí se expresaba que todos los cultos religiosos “son permitidos”. Con razón Beltrán señaló que debía decir que “son libres”, lo que finalmente fue lo que se aprobó. Por otro lado, discrepó de la posición del constituyente socialista Emilio Frugoni, quien creía que la reforma del texto de 1830 debía decir que “el Estado no tiene religión”. Entendía Beltrán que había un error jurídico al decir que el Estado tiene o no tiene religión, y que lo que debe decirse es que el Estado debe permanecer neutral frente al hecho religioso.

Neutral. El Estado no sostiene religión alguna. Se abstiene de involucrarse en ese campo. Deja la más absoluta libertad de cultos, a la vez que ni contraría ni fomenta las religiones. Esto se traduce en concreto por un principio de acción muy importante: el espacio público debe ser preservado de la expansión de marcas vinculadas a tal o cual religión, y ellas han de poder expresarse dentro de cada uno de sus templos. Así, la discordia que siempre ha traído consigo el afán proselitista de las diferentes religiones, y de la cual es testigo toda la historia de Occidente, no es vehiculizada por el Estado, ya que él se abstiene, con su neutralidad, de ocuparse de esas dimensiones tan humanas como subjetivas.

Somos un país abierto y tolerante en materia religiosa. Pero eso es así por las bases mismas de nuestra laicidad que respeta radicalmente al que cree, pero también respeta al que no cree en nada.

Todo esto es interesante de ver en el contexto de una sociedad donde los excesos de fervor de unos y otros, suelen explotar en el debate público, apelando a consignas que lejos de valorar la estabilidad y respeto que nos hemos dado con nuestra fórmula los uruguayos, terminan generando una división innecesaria y estéril.

La visita de León XIV ha significado un envión de alegría y entusiasmo para muchos católicos en Uruguay, que demasiadas veces se han sentido hostilizados en el debate público, por una postura que suele ser defendida por la izquierda y el batllismo, que parece ver todo sentimiento de espiritualidad como una amenaza.

Más allá de lo que cada uno crea, el mensaje que dejó el visitante es de convivencia, tolerancia, y optimismo, de que las personas puedan convivir de manera respetuosa, valorando las creencias y concepciones espirituales de cada uno.

Parece un mensaje a destacar, y uno que no parece nada difícil de respetar, en una sociedad que a lo largo de su historia ha sabido encontrar fórmulas adecuadas que permitan a todo el mundo vivir su espiritualidad de una manera completa y en armonía con el resto.