Una mujer de coraje

El aplastante triunfo de la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, en la región de Madrid, ha hecho impacto no solo en España sino fuera de ella.

“Isabel despierta a la derecha y desestabiliza a la izquierda”, fue el título de Le Monde y la verdad es que lo suyo ha sido cuasi revolucionario, en una Europa en la cual las grandes ciudades son bastiones de la izquierda. Los socialistas controlan París a través de Anne Hidalgo, que en realidad se llama Ana Hidalgo, siendo nacida en Andalucía. En Gran Bretaña, el distrito más rico de Londres votó al candidato de izquierda Jeremy Corbin al Parlamento y gobierna Sadiq Kahn, hijo de un inmigrante, del Partido Laborista. En Alemania, los socialdemócratas llegaron a un mínimo histórico y en Berlín se tuvieron que aliar con los Verdes y los poscomunistas de la Die Linke.



En la Europa del Este, nacionalista y populista, las capitales están en manos de la oposición, como ser en Varsovia, cuyo titular es un defensor de los derechos de las minorías y en la ciudad de Dansk, Pawel Adamowicz pagó con su propia vida por su empeño.



Después de estas elecciones, Isabel Díaz Ayuso podrá gobernar casi en solitario pues le alcanza con una abstención de la gente de Vox (ultraconservadores) para sacar adelante sus proyectos. La ruptura con su socio de coalición, el centrista Ciudadanos con una evidente absorción de sus votantes, aparte del llamado a elecciones con dos años de anticipación teniendo en cuenta que el sanchismo pudiera hacer una maniobra al estilo de la que hicieron en Murcia, que le impidiese su nominación, resultaron ser jugadas maestras que le valieron el rotundo éxito actual.



Además de haber conseguido con los resultados obtenidos, que el líder comunista de Podemos, Pablo Iglesias, tras la humillante derrota que no le permitió siquiera acceder a la banca de diputado regional al quedar en un lejano quinto lugar, anunciara su retiro de la dirección del partido y de la política. Podría decirse que fue como la frutilla del postre.



En reciente disertación tras los comicios, la española no dejó de reconocer agradecida, el apoyo recibido de tanta gente de otras filas, mismo del socialismo, el partido gobernante, dividido por el manejo que ha hecho su cabeza, Pedro Sánchez, Presidente de Gobierno de España, a quien Isabel acusa frontalmente de haber ido tras de sí y del Partido Popular, sin prisa y sin pausa.



Pero esta mujer llegada a la Presidencia del Gobierno de Madrid, (especie de ciudad estado) podría decirse que de casualidad, para salvar del descrédito a su partido tras el vergonzoso desliz de Cristina Cifuentes, quien ocupaba ese cargo (las cámaras de un negocio la filmaron robándose unas cremas) ha demostrado ser una política de gran carisma. Alguien que sabe conectarse con una gran mayoría de los ciudadanos; con la sociedad enervada por las políticas de confinamiento extremo, y el aumento de las cargas fiscales. Del IRPF, de los impuestos que surgen desde la Moncloa, para sustentar más y más subsidios.

Logró con su postura firme hacia “la libertad responsable” y un discurso potente, duplicar las bancas de su partido, haciendo gala de ese olfato político imprescindible para llegar a los votantes, mientras con sus palabras pregona el ideario liberal de su partido.

Frente al avance del gobierno sobre la gente, de las regulaciones, los encierros, las proscripciones, Isabel se negó a encerrar a los madrileños a pesar del daño colectivo y sanitario producto de la pandemia y sus habitantes la han premiado por su forma de gestionar la crisis. Con un discurso basado en la defensa de la libertad del individuo, con un mensaje simple pero poderoso, como el de Libertad o Comunismo, sin tapujos ni vergüenzas de su credo de derecha, Isabel se ha convertido en una verdadera líder. Sus afiches adornan vidrieras, taxis, etc. porque para mucha gente ella les representa el poder trabajar, el no ir al paro, el no perder su sueldo, su comercio o su empresa.



¿suena conocido? y un discurso potente, duplicar ampliamente las bancas de su partido, haciendo gala de ese olfato político imprescindible para llegar a los votantes, mientras con sus palabras pregona el ideario liberal de su partido. El cual apunta a la libertad para que haya progreso. Que apunta a la vida, a la familia, a la defensa de los intereses legítimos, al trabajo, a la seguridad, al bienestar, al derecho de propiedad, a la separación de los poderes y al estado de derecho. Junto al suceso electoral de Díaz Ayuso, el Partido Popular ha cambiado la pisada, tal cual se percibe en el optimista discurso de su Presidente, Pablo Casado. Soplan vientos de ambición para luchar otra vez por el poder en próximas elecciones, porque más allá de la existencia del llamado "cinturón rojo" de las provincias sureñas, el fenómeno Díaz Ayuso se extiende por fuera de los límites madrileños.