El jueves la Junta Departamental de Montevideo aprobó, por 20 votos en 31, un decreto que a partir del 1° de enero prohíbe a Uber y Cabify ofrecer viajes en taxi y prohíbe a los taxistas aceptarlos. Así, sin más. Un cuerpo electo para representar a los montevideanos votó en contra de los montevideanos, y lo hizo a pedido de un puñado de empresarios, los únicos que ganan algo con todo esto.

Los números hablan solos. Hoy uno de cada tres viajes de Uber en la capital se hace en taxi, y Cabify tiene unos 600 taxistas activos. Miles de usuarios eligen todos los días esa opción porque les sirve, porque el auto llega más rápido, porque saben cuánto van a pagar antes de subir. Esa libertad es exactamente lo que la Junta decidió quitarles.

El cupo cerrado y la tarifa fijada por el Estado pudieron tener sentido en otro mundo, cuando hacía falta alguna garantía sobre el auto al que uno se subía. Hoy esa garantía la da el teléfono, con el nombre del conductor, el recorrido y el precio a la vista, sin necesidad de ninguna chapa.

El pedido vino de la patronal del taxi, con el argumento de proteger al usuario al que le mandan un taxi cuando pidió un auto particular. Una protección que ningún usuario pidió. Como explicaba Agustín Iturralde en estas páginas, la lógica es la de cualquier cartel, a cada taxi por separado le conviene trabajar con las aplicaciones, pero a los propietarios como grupo les conviene que nadie lo haga, porque la tarifa oficial sostiene el negocio.

La gremial ya intentó disciplinar a sus socios expulsando de su radio a los que usaban otras aplicaciones, y terminó sancionada por Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante. Como no pudo hacerlo sola, le pidió a la Junta que lo hiciera por ella. Y la Junta, bien mandada, cumplió.

El trámite fue tan revelador como el contenido. El proyecto del edil Gonzalo Sánchez, del MPP entró con carácter de grave y urgente, como si la ciudad estuviera en llamas, y en una semana estaba votado. La Comisión de Defensa de la Competencia pidió que se frenara la votación para dar su opinión, y nadie le hizo caso. El propio director de Movilidad de la Intendencia se había manifestado en contra. Detalle no menor, el suplente de Sánchez es propietario de taxis, por si faltaran suspicacias.

Lo del Frente Amplio es de antología. Dos de sus sectores estaban en contra y lo dijeron. El edil seregnista Gonzalo Zuvela, cercano al intendente Bergara, llegó a admitir “estoy convencido de que la estamos macaneando”. Y después votó igual, como votó toda la bancada, con disciplina partidaria.

Pocas veces se ve con tanta claridad la fuerza de un grupo de presión, capaz de alinear a una bancada entera detrás de una medida que buena parte de ella considera un disparate.

Más insólito todavía es el voto de los dos ediles blancos, acompañados por el independiente Kruse. Se esperaba que la oposición votara en bloque en contra, y estos tres le regalaron al Frente los votos que necesitaba. Nadie que haya votado al Partido Nacional en Montevideo lo hizo para que sus ediles defendieran el privilegio de empresarios particulares con nombre y apellido en contra del interés general. Dejan claro que en la Junta no representan a sus votantes sino vaya a saber uno a quien.

En el camino quedan los choferes, que no son dueños de ninguna chapa y que completaban su recaudación con viajes de aplicación. La medida se vende como una defensa del taxista, pero lo que defiende es el valor del permiso de quien lo tiene. Y quedan los usuarios, que van a esperar más y pagar más. El edil colorado Federico Paganini advirtió que se sacan de un plumazo más de mil vehículos de las aplicaciones, con el consiguiente aumento de tarifas. Después nos preguntamos por qué Uruguay es tan caro.

Pero quien más pierde es la política. Los ciudadanos ven, a la luz del día, cómo sus representantes los perjudican sin el menor escrúpulo, y sacan sus conclusiones. Después no valen los llantos sobre el deterioro de la democracia y la desconfianza en las instituciones, cuando son los propios políticos los que desprestigian con conductas indignas una profesión noble, que debería tener como única mira el interés de los ciudadanos y el bienestar general.

Lo de la Junta de Montevideo es una demostración flagrante de lo peor de la política, a la vista de todos y sin molestarse siquiera en disimular. Cuesta entender la falta de vergüenza para enrostrarle a los montevideanos lo poco que les importan. La gente lo ve, toma nota, y empieza a perder la paciencia.