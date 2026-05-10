Vuelos desde Carrasco
Viajante frustrada | Montevideo
@|En el diario del lunes 4 de mayo, se informa que se han incrementado vuelos desde Uruguay hacia otros destinos: Recife, Paraguay, Buenos Aires (con muchas más conexiones que antes). Hay una compañía aérea que hace vuelos únicamente a Río de Janeiro. Pero no hay ni una sola que haga vuelos hacia Porto Alegre. Es un tramo que hay que hacer en auto o en ómnibus (¡que son 12 horas sentados!) y por un viaje que es de menos de una hora. ¿No existe ninguna compañía aérea que lo haga? Antes lo hacía Pluna e incluso Buquebus, que lo hizo por un corto tiempo.
Hoy en día no existe ninguna que haga ese tramo.
¿Por qué? ¿No les rinde? ¿No hay nadie que viaje a Porto Alegre? En el Estado de Río Grande del Sur hay numerosas fábricas que proveen mercadería a Uruguay: zapatos, maquinarias, piezas automotoras, pero no facilitan la vida a nadie.
Hay que viajar a Buenos Aires, ir a Ezeiza para tomar un vuelo a Porto Alegre (con un costo desmesurado) o viajar a San Pablo, esperar 5 horas en Guarulhos, para ir o volver. Considero que es una tomadura de pelo al viajante, al importador, a quien quiera ir – por ejemplo a Esteio, para la Rural- que es antes de nuestra Expo Prado.
Ojalá esta carta llegue no solo al lector de vuestro diario sino también a las compañías aéreas, para que incorporen vuelos a Porto Alegre.
¿Encontraste un error?