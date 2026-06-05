Volteretas en el aire

Lic. Guillermo Camp | Montevideo

@|Da vergüenza ajena escuchar a Fernando Pereira defendiendo la compra de la camioneta Hyundai del Presidente Orsi, en los comités de base.

Voy a quebrar una lanza por él, porque como hábil declarante que es, abrió el paraguas antes que arrancara la lluvia de críticas por la doble moral que siempre caracterizó al FA y me refiero a cuando el finado Mujica criticó duramente a Luis Lacalle Pou por la compra de su moto Harley Davidson (sin descuento); obviamente desde la izquierda sacaban número y se ponían en fila para pegarle.

Y Pereira, a sabiendas que los palos van a venir por ese lado, se adelantó y dijo: “Nos equivocamos en su momento cuando criticamos la compra de la moto de Lacalle Pou”. Fernandito, somos pocos y nos conocemos todos; no insulte de esa manera la inteligencia de sus compatriotas, ya todos saben que vale decir y hacer cualquier cosa con tal de ganar las elecciones para su fuerza política; después siempre hay tiempo para desdecirse, ¿no?

Pero, ¡espere!, no se vaya que aun falta lo mejor; el presidente del FA tratando de justificar lo injustificable argumentó que no le preocupa el descuentazo que le hicieron al presi, a él le preocupa que Orsi viaje en un vehículo seguro justificando la compra de la camioneta por razones de seguridad, ¡cuánta nobleza!

Pero siempre hay un villano agazapado entre las masas que osó recriminarle la austeridad del fusca del “Pepe”; ahí sí que la seguridad brillaba por su ausencia; pero Pereira no se amilanó y argumentó que en aquellas instancias no se requerían mayores estándares de seguridad como hoy por el estado de las rutas y del tránsito.

A fingir demencia y a seguir, ¿no? Porque las condiciones de las rutas nacionales están muchísimo mejor ahora, gracias a la anterior administración, que en los tiempos de Mujica. Estos desaguisados pasan cuando ponen un producto de línea blanca de presidente, con tal de ganar; antes fue la “heladera” de Ana Olivera.

Mientras tanto, Fernando Pereira sigue en el aire dando vueltas. Hagan sus apuestas para ver si cae de pie o de cabeza.