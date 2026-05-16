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Viviendas expropiables

16/05/2026, 04:01
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Uruguaya | Montevideo
@|Como ha trascendido, se encuentra en el Parlamento una ley que contempla algunas modalidades por la que una vivienda puede ser expropiada.

Antes que nada, el gobierno y la oposición deberían tener claro que se trata de una ley urgente, que la población va a seguir de cerca. Es posible que haya que complementarla como piden algunos parlamentarios, pero de ninguna manera postergar su tratamiento y aprobación.

Esas viviendas deberían ser acondicionadas y ofrecerse a la ciudadanía en todo el país. En Montevideo, en la zona cercana al puerto, hay muchas en peligro de derrumbe.

Sería bueno que la Vicepresidente de la República atienda este tema antes de la remodelación del Palacio Legislativo.

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