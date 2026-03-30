Visita de Correa

Hay orden de no aflojar | Treinta y Tres

@|Es como el sueño del pibe, para el Sr. Presidente del partido de gobierno, la cena con el expresidente de Ecuador, que está requerido por la Justicia ecuatoriana. No es como dice Pereira, un perseguido político. En democracia no hay perseguidos políticos, hay corruptos, coimeros, criminales. Y no es el gobierno, es la Justicia ecuatoriana que lo requiere para que rinda cuentas como corresponde.

De acuerdo al informe de la prensa, la reunión tuvo lugar en un coqueto restaurante de Carrasco; ¡no vaya a ser que el Sr. Pereira rompa su status! Además, es una persona acostumbrada a lugares vip; no se olviden que veranea en Punta. Por otro lado, el Sr. Correa se alojó en un hotel de lujo, en Carrasco. Es cierto aquello de podrán ser comunistas, pero no tontos.

Para completar, el Presidente del F.A. encabezó una delegación de ayuda “humanitaria” a la isla de la fantasía. A él le gusta defender y apoyar gobiernos totalitarios que no respetan ningún derecho humano, con presos políticos por pensar diferente al poder, torturas y quién sabe cuánta barbaridad más.

Y luego vienen acá para darnos clases de derechos humanos, de moral progresista. ¡Pero por favor!

