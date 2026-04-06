Viaje a Cuba

Hay orden de no aflojar | Treinta y Tres

@|El lector tendrá conocimiento de que hace unos días, la exdiputada Profesora Sra. Ana Olivera, por el Partido Comunista, integró la delegación a Cuba presidida por el incansable luchador por los derechos humanos, la moral y la honestidad de los ciudadanos, Sr. Fernando Pereira.

Ese viaje fue para rendir pleitesía al dictador de la isla, Díaz Canel, donde se alojaron en hoteles de categoría, con aire acondicionado, no faltó la luz, ni finas comidas.

Resulta que acá le hacen una entrevista y la Sra. Olivera manifiesta que en Cuba los ciudadanos gozan de todas las libertades; pero antes de informar eso dio muchas vueltas para explicar lo inexplicable.

Esta señora educada en colegios religiosos, y liceos como el IAVA, nunca habrá estudiado la materia Educación Moral y Cívica, como todo el mundo en Secundaria. No le informaron que un país vive en democracia (como Uruguay) gozando de libertad de reunión, de expresión, de emitir el voto, sin presos políticos (en democracia no hay presos políticos); eso ocurre en un país republicano. Y lo contrario es cuando no hay libertad de ningún tipo; los derechos humanos no existen, hay gente presa sin juzgar y torturada y hasta fusilada por no estar de acuerdo con el gobierno.

Si el Sr. Pereira viviera en Cuba, cuando dirigió la caceroleada contra el país, lo hubieran fusilado en el acto.

Hay cosas difíciles de entender; ¡cómo esta señora educada, con el grado de profesora, tiene un pensamiento tan lejos de la realidad! Como decía Espalter: “Me da una lástima”.

