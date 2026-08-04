Verano rojo, invierno azul

Emmanuel Girondo | Vigo - España

@|El verano arde. En algunos lugares eucaliptos; de los que hacen caramelos para la tos. En otros, pinos. Y también bosque mixto. Arde la ensaladilla rusa y verde. Y arden las casas; los pabellones se llenan de gente sin casas. Gente en sacos de dormir de colores, y camas plegables. Las playas se llenan de bacterias para que lleguen muchos turistas.

En todo el planeta hay guerras; porque en verano se hace mejor la guerra. En invierno los drones se congelan y caen.

Los días comenzaron a ser más cortos. Y llegará el invierno, para borrar las olas de calor.

Y olvidaremos el verano por un tiempo. El verano que hoy está ardiendo...

