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Verano rojo, invierno azul

04/08/2026, 04:00
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Emmanuel Girondo | Vigo - España
@|El verano arde. En algunos lugares eucaliptos; de los que hacen caramelos para la tos. En otros, pinos. Y también bosque mixto. Arde la ensaladilla rusa y verde. Y arden las casas; los pabellones se llenan de gente sin casas. Gente en sacos de dormir de colores, y camas plegables. Las playas se llenan de bacterias para que lleguen muchos turistas.

En todo el planeta hay guerras; porque en verano se hace mejor la guerra. En invierno los drones se congelan y caen.

Los días comenzaron a ser más cortos. Y llegará el invierno, para borrar las olas de calor.

Y olvidaremos el verano por un tiempo. El verano que hoy está ardiendo...

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