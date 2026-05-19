Uruguay exportador de cobre

Carlos Fernández | Montevideo

@|Hace mucho tiempo que en el Uruguay se están hurtando esculturas de bronce y no se está haciendo nada para evitarlo. El bronce es una aleación formada por el cobre que es el componente base y el estaño que es el segundo elemento principal.

Sin embargo, el Uruguay, que no tiene grandes yacimientos de cobre, es un gran exportador del mismo. Se habla de miles de toneladas anuales.

Cabe mencionar también los hurtos frecuentes de cables de cobre que UTE debe reponer.

Es hora de que se tomen medidas para controlar a las grandes exportadoras de cobre.