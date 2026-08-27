Uruguay Concursa

Madre decepcionada | Montevideo

@|Tengo una hija que está cursando una carrera universitaria en la Udelar.

Se ha anotado a muchos trabajos que ofrece el Estado para estudiantes. En esta oportunidad, fue un puesto para trabajar en el MTSS. Salió seleccionada en marzo y a partir de allí tuvo que avanzar en varias etapas. La última, hasta el momento, fue una prueba en la que logró el 100% de aprobación. Estaba muy contenta porque finalmente conseguiría un trabajo de 6 horas, para tener un ingreso (tan necesario) y poder seguir estudiando y así finalizar su carrera.

¡Repito que es para estudiantes, para que puedan tener una experiencia laboral y lo más importante, continuar con sus estudios!

Llegamos a agosto cuando le envían por mail, día y hora, para una entrevista para el 1° setiembre, entre las 10:00 y las 12:00 hs. Muy entusiasmada va a chequear su agenda de materias, pero resulta que le coincide con una, a la cual no puede faltar. Inmediatamente, envía un mail al Ministerio de Trabajo para pedirles por favor si le pueden cambiar el horario o el día (habían varios grupos programados, en distintos días y horarios). Quedó a la espera de una respuesta positiva, porque si la idea era darle un trabajo con la condición de que siga estudiando, entendió que no sería muy dificultoso ajustar el horario o cambiar el día y meterla en otro grupo.

Pues parece que a nuestros funcionarios públicos les complicaba demasiado tomarse 10 minutos de su tiempo para darle la posibilidad a una joven que está haciendo todo lo posible por salir adelante, y forjarse un futuro. La respuesta fue que, lamentablemente, no lo podían hacer y le agradecían por participar; como si fuera una rifa.

En fin, este es el país que tenemos señores!!! Vivimos sosteniendo un Estado gordo y parásito que no sirve para nada; ¡así está la seguridad, la salud y la educación!

