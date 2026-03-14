Ciudadano reflexivo | Montevideo

@|En nuestro país se está discutiendo la creación de una Universidad de la Educación, un proyecto que desde hace años genera diferencias entre el gobierno y la oposición. Más allá de las posiciones políticas, el tema merece una reflexión serena, ya que se trata nada menos que de la formación de quienes educarán a las futuras generaciones.

Quienes apoyan la iniciativa sostienen que otorgar carácter universitario pleno a la formación docente permitiría jerarquizar la profesión, fortalecer la investigación pedagógica y mejorar la calidad del sistema educativo. También se señala que podría consolidar y potenciar los institutos de formación docente existentes en todo el país.

Sin embargo, otros advierten que crear una nueva universidad podría implicar más costos, mayor burocracia y una fragmentación innecesaria del sistema educativo. Desde esta mirada, sería preferible fortalecer y modernizar las estructuras actuales antes que sumar una nueva institucionalidad.

En definitiva, el desafío no debería centrarse únicamente en crear o no una nueva universidad, sino en asegurar una formación docente de alta calidad, con visión de futuro y con acuerdos amplios que trasciendan los ciclos políticos.

En lo personal, considero que la opción no puede pasar por seguir creando instituciones y agregando costos al funcionamiento del Estado, si existen opciones que permitan hacerlo dentro de la estructura actual.

