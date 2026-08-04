Una camioneta para la foto

Dr. Jorge Cassinelli | Montevideo

@|Yamandú Orsi confundió un gesto de marketing político con una buena decisión de administración. Donar a la ANEP una camioneta de lujo puede generar titulares, pero difícilmente resuelva las verdaderas necesidades de la educación pública.

Ese vehículo no es el más apropiado para transportar escolares y, si termina destinado al traslado de funcionarios, será un lujo innecesario pagado por todos. La educación necesita soluciones prácticas, no símbolos costosos.

Lo razonable sería que la ANEP vendiera esa camioneta mientras mantiene un alto valor de mercado y utilizara el dinero para adquirir varios vehículos utilitarios o minibuses para Primaria. Así se beneficiaría a muchos más niños y escuelas, especialmente en el interior del país.

La buena administración no consiste en donar lo más caro para la foto, sino en convertir cada peso del patrimonio público en el mayor beneficio posible para la gente. Si de verdad se quiere ayudar a la educación, menos marketing y más sentido común.