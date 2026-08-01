¿Udelar privada?

Elías Birn | Montevideo

@|En 1938, mis padres y mi hermano, quienes vivían en Berlín, tuvieron que escapar de Alemania. Llegaron a Uruguay —gobierno dictatorial de Terra— en tránsito hacia Paraguay. Por suerte, lograron quedarse. A pesar de no hablar español, fueron muy bien recibidos por los uruguayos. Mi hermano terminó Primaria, Secundaria, Preparatorio y estudió dos años de Ingeniería en la Udelar.

Considero que la Universidad de la República Oriental del Uruguay dejó de ser un ente público. Sin duda, directa o indirectamente, está siendo financiada por los mismos que lo han hecho con muchas instituciones de enseñanza en todo el mundo: desde los Estados Unidos hasta Australia, pasando por Europa y África.

Además, el Artículo 58 de nuestra Constitución dice: “Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes”.

Ya con anterioridad hubo situaciones similares, pero nunca a este nivel. Espero que el Poder Ejecutivo, junto con la Suprema Corte de Justicia, tomen las medidas correspondientes.

