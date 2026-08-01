Turismo e inversiones

Alfredo Etchegaray | Maldonado

@|En recientes encuentros, los operadores y servicios de la industria turística fundamentan la importancia de los ingresos generados para Uruguay, más de un 90% por pequeños empresarios, y advierten del crecimiento de sus costos operativos que limitan su capacidad de invertir en mejoras y ofertas competitivas. Coinciden en el interesante potencial del mercado de Brasil, en especial al sur de San Pablo, y se informa de las limitadas acciones de promoción. El Ministro actual y los anteriores, están atados de pies y manos porque la estructura de costos fijos del “aparato Estatal” los obliga a destinar más de un 70 % de su presupuesto a costos administrativos y una cifra próxima al 20 % a implementar acciones de comunicación y marketing que generen ingresos para Uruguay.

Si investigan, conocerán que países como Costa Rica realizan lo opuesto, con un mínimo porcentaje destinado a burocracia administrativa y un 80% a las acciones.

Este mal endémico de nuestro país impide crecer al que produce, al ciudadano emprendedor, al trabajador dedicado, y a los jóvenes que sueñan con crear proyectos y terminan estudiando a dónde emigrar.

El Estado “obstaculizador y desestimulante” puede y debe evolucionar hacia administraciones pragmáticas, como políticas a mediano y largo plazo, para terminar con el déficit sustentado con créditos internacionales, y lograr un crecimiento superior al 6% anual como lo está logrando Paraguay, con alta generación de empleos e inversiones internacionales.

En la evolución está la solución.