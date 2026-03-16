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Túnel de 18 de Julio

16/03/2026, 04:00
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Vecina del Centro | Montevideo
@|Espero que no se concrete el proyecto porque terminarán de “matar” al Centro.

Hoy, entre la basura, la gente viviendo en la calle y el transporte público, es un caos. ¿Se imaginan si se suma una obra de gran porte como ésta?

Los comercios terminarán cerrando todos. Es un punto importante de nuestra ciudad que con el correr de los años se ha ido deteriorando paulatinamente. Esperamos que no se avance con la idea y que se limpie, se arreglen las calles y veredas y mejore el transporte público.

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