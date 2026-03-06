Triunfalismo ficticio

Gamexán | Colonia

@|Cuando días atrás apareció Orsi anunciando con un tono triunfalista: “ya hemos recibido ofertas de cinco interesados en la construcción de las patrulleras”, nos quedó la sensación de que el hombre estaba intentando “tirar la pelota para adelante” y al mismo tiempo decirnos: “el tema Cardama ya está laudado. Ya no necesitamos hablar mucho más del asunto”. Versión que a la tropa f-amplista le encanta escuchar. ¡Si hasta ya se imaginan a Lacalle Pou y García presos!

Hay quienes dicen que, campamento adentro, en el gobierno están preocupados. Y uno de los motivos de la inquietud es que, hasta ahora, Cardama no ha hablado. E.d., por el momento, el gallego no ha largado bazas sobre cuál va a ser su estrategia y/o sus argumentos. Ahora, de que va a haber demanda, va a haber.

Y así como Orsi se pavonea de tener cinco oferentes para la construcción de las patrulleras, es seguro que Cardama debe tener por lo menos media docena de bufetes de abogados, interesados en tomar el caso, por todo lo que económicamente puede significar.

Seguramente que en las próximas semanas alguna novedad vamos a tener al respecto.

