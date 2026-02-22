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Trasvasado urgente

22/02/2026, 04:00
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Jorge Leone | Montevideo
@|Integrantes de la Coalición Republicana:

Urge saturar todos los medios de comunicación con el detalle de la propuesta de los dos expertos en el manejo del agua, que implica utilizar la enorme reserva de agua de la represa de Rincón del Bonete, para abastecer el área metropolitana, antes que se comience a hacer la represa en Casupá.

Más y mejor agua, proyecto más barato que insume menos tiempo, que no requiere expropiaciones de tierras productivas, que favorece a las poblaciones por donde circulará esa agua y que puede realizarse con cañerías que se pueden fabricar en Uruguay. ¡Se gana, por donde se lo mire!

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