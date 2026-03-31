Transporte metropolitano

Estela | Montevideo

@|Soy una ciudadana uruguaya que vive en la periferia de Montevideo; sí, porque Montevideo no es solo la Avda. 18 de Julio.

Actualmente, me siento muy preocupada por los proyectos presentados para nuestra principal avenida.

He escuchado diferentes declaraciones y pienso que el túnel traería graves consecuencias para todos, desde el punto de vista del patrimonio, de los comercios de la zona, de los vecinos, de la economía. Pero, además, no soluciona el problema. Según la última reunión del Presidente Orsi con el Intendente Bergara, quedaría desestimado. Veremos qué dicen los técnicos.

Somos muchos los ciudadanos que nos trasladamos desde la periferia y que permanecemos en un ómnibus durante una hora de ida y otra de vuelta para llegar al local de estudio, a nuestro trabajo o a hacer trámites. Somos nosotros quienes, en todo caso, necesitamos reducir el tiempo de traslado en los accesos a la Avda. 18 de Julio. El túnel sobre esa avenida, en mi caso, no hará que se reduzca el tiempo de transporte y que llegue más temprano para “hacer los deberes” con mis hijos, como dijo el Presidente, pues primero tengo que recorrer todo Montevideo, como hago hasta ahora, para llegar a la bendita avenida.

Siento que acá, en Uruguay, las cosas se hacen sin pensar. Tenemos técnicos y profesionales de mucho nivel, pero no se los toma en consideración. Las resoluciones se hacen por capricho de la administración de turno...

Me entristece mucho que no se cuiden los pocos, pero valiosos recursos que tenemos. Debemos, como ciudadanos, manifestar nuestra negativa hacia este proyecto y que logre pararse este desastre.

Veremos qué acontece con el último proyecto presentado que desaprueba el túnel y que nos ahorraría bastante dinero. Ojalá se llegue a buen puerto...

