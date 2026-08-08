Tamaño del Estado

Observador inquieto | Montevideo

@|En Uruguay se habla con frecuencia del sobredimensionamiento del Estado. No se trata de una percepción abstracta: según datos recientes expuestos por el economista Ignacio Munyo, en los últimos 25 años, el país pasó de tener unas 60 entidades públicas a 199, sumando ministerios, empresas públicas, personas públicas no estatales y sociedades anónimas con participación estatal.

Ante este diagnóstico, se vuelve indispensable analizar aspectos clave: el abultado número de organismos, la cantidad de funcionarios, los niveles de burocracia que frenan la productividad y el tamaño del Parlamento en comparación con la población. A esto se suma la proliferación de comisiones y ámbitos administrativos de dudosa efectividad.

Desde hace tiempo se plantea la conveniencia de una revisión integral. El objetivo no debe ser solo recortar por recortar, sino contener el gasto, evitar nuevas cargas fiscales al contribuyente y generar un entorno favorable para el desarrollo productivo.

Modernizar el Estado no es únicamente un fin de ahorro fiscal: es la oportunidad para prestar mejores servicios, fortalecer nuestras instituciones y recuperar competitividad. Un debate maduro que Uruguay no debería seguir postergando. Es indispensable tener el coraje de llevar esta iniciativa adelante.