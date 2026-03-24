Situación política de Europa

El Ciudadano | Montevideo

@|Contra la servidumbre política de Europa.

Europa está al borde del abismo, y la culpa no es de sus enemigos externos sino de su casta política inoperante y servil.

Son los mismos que ayer, como Chamberlain, agitaban un tratado vacío frente a Hitler creyendo que habían asegurado la paz; hoy, repiten el gesto con la OTAN, que declara que el estrecho de Ormuz “no es su guerra” y se lava las manos mientras el continente queda expuesto.

Estados Unidos se retira porque ya no necesita esa ruta: apenas un 1% de su petróleo pasa por allí, y ahora tiene asegurado el suministro venezolano. Europa, en cambio, queda desnuda, obligada a negociar con Irán y a depender de un Medio Oriente que sabe que la energía es poder; Washington juega ajedrez; Bruselas se arrastra como un peón.

La clase política europea ha demostrado ser cómplice de la decadencia; no hay visión estratégica, no hay defensa de la soberanía, solo discursos vacíos y gestos de sumisión. Son los mismos que permitieron el ascenso del nazismo en los años 30, y hoy vuelven a repetir el error de la complacencia.

Por eso esta carta no es una advertencia, es un llamado a que la ciudadanía exija su soberanía.

Europa no puede esperar que sus dirigentes despierten; debe ser el pueblo quien se levante contra esta casta que entrega el futuro del continente; la energía es soberanía, y quien entrega su soberanía entrega su libertad.

El tiempo de los tratados de papel y de las excusas diplomáticas ha terminado. Europa debe rebelarse contra sus dirigentes serviles, exigir independencia energética, y recuperar el control de su destino; de lo contrario, será testigo de su propia rendición, arrodillada frente a poderes externos que dictarán su futuro.

La historia no perdona a los débiles ni a los complacientes. Hoy, Europa tiene dos caminos: insurrección o sumisión.

El pueblo debe elegir.

