Sistema Nacional de Salud

María del Carmen Liñares | Montevideo

@|Constituye un punto de análisis la decadente atención médica que están recibiendo los uruguayos en el sistema mutual, debiendo esperar largos períodos de tiempo para obtener consultas con médicos tratantes.

La consiguiente demora en atender enfermedades que en muchos casos son graves o dolorosas; las esperas prolongadas para realizar estudios específicos necesarios para llegar a un diagnóstico certero de la dolencia que se padece; la imposibilidad de recibir medicación indispensable para el tratamiento por ser costosa, son inadmisibles en una sociedad donde los uruguayos somos todos iguales ante la ley.

Quien suscribe, a pesar de no ser asociada mutual, no deja de sentir indignación por estos compatriotas que están padeciendo las situaciones antedichas, como si de “salud” no se tratara. La espera es para el paciente un estrés agregado y una interrogante que se le suma a su problemática. Hay pacientes que se ven en la disyuntiva de financiar esos análisis en forma privada, topándose con la realidad de que el monto a pagar es imposible para su bolsillo.

La inquietud es quién es el máximo responsable de estos hechos: las mutualistas, el gasto del Estado, el sistema de salud, la sociedad en su conjunto que permite que conciudadanos padezcan una situación verdaderamente injusta, donde está a la vista que aunque todos colaboremos con nuestro aporte, es evidente que el sistema no funciona.

La sobrecarga de tareas del personal médico, de enfermería, etc. es otro dato digno de mencionar; trabajando con mucha exigencia y desconformidad, que no es lo deseable ni para ellos ni para los pacientes.

En definitiva, todos somos rehenes de un sistema de salud que no funciona, que es injusto socialmente y que debería ser estudiado en profundidad para ser sometido a los debidos ajustes por parte de las autoridades pertinentes.

No es justo tampoco que los seguros privados tengan tantas restricciones de ingreso a las personas mayores de 60 años o con patologías preexistentes, ya que también deberían poder acceder a esa atención médica si sus recursos se lo permiten. Además, a medida que los años avanzan, los costos de las cuotas suben considerablemente; en una etapa de la vida donde los ingresos son menores y pueden conducir a una desafiliación forzosa.

El sistema mutual está desbordado por muchos motivos, los costos de funcionamiento, honorarios, insumos, súper población, medicamentos, etc.; todas razones que hacen imposible una correcta administración de la salud de los usuarios.

Los creadores del Sistema Nacional de Salud apuntaron en su momento a disminuir las diferencias sociales y que todos los uruguayos accedieran a una mejor atención médica posible, pero los resultados han demostrado que el sistema falló sensiblemente ahondando los problemas que en un inicio se quisieron solucionar.

