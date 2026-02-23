Juan Moreira | Montevideo

@|Felicito al autor del artículo “Sí, pero empezá por él”, Agustín Iturralde (publicado el pasado viernes 13/2), por la valentía de asumir nuestras culpas en la no resolución de los problemas que aquejan a Uruguay.

Agrego a lo expresado en el artículo el tema de los aportes del Estado a la seguridad social, cuya influencia en el déficit fiscal es de primera importancia.

Es necesario profundizar en el alcance de la ley de reforma de la seguridad social, promovida por la administración anterior, la cual quedó muy “light” por la irresponsabilidad política del FA.

Son irreales e irresponsables, para la realidad histórica y económica de Uruguay al día de hoy, los sueños del dúo FA- Pit Cnt, sobre bajar la duración de la jornada laboral, la edad mínima de jubilación o distribuir una renta vitalicia sin contraprestación alguna.

Como comentario al respecto, hago notar que en Alemania, la edad de jubilación es de 65 años y están discutiendo de elevarla a 67.

Si no enfrentamos los problemas (y otros) señalados por Agustín Iturralde, seguiremos trasladando la solución de los mismos a las generaciones futuras.

¿Será cierto lo expresado por el Presidente José Mujica, “...los uruguayos somos un poco atorrantes...”, o peor aún, el “un poco” ¿estará sobrando?